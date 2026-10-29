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Al doilea suspect în cazul tâlhăriei din Hunedoara a fost reținut

Poliție

Poliție

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Scris deIonuț Nichita
Publicat29 oct. 2026, 14:52
SursăServus Press

Un bărbat de 19 ani a fost reținut miercuri, 28 octombrie, pentru implicarea într-o tâlhărie calificată comisă în aprilie asupra unei tinere din Hunedoara. Victima a fost agresată și jefuită în propria locuință.

În urma cercetărilor, polițiștii au depistat și reținut miercuri, 28 octombrie, pe al doilea suspect implicat în incident. Bărbatul, de 19 ani, a fost internat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. El va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propuneri legale.

Victima a fost agresată în apartament

Infracțiunea a fost semnalată la numărul unic de urgență 112 pe 28 aprilie. Potrivit anchetatorilor, tânăra se afla într-un apartament închiriat și a răspuns la interfon fără a verifica identitatea persoanei din exterior. Aceasta i-a permis accesul în scara blocului.

Când victima a deschis ușa locuinței, a fost atacată de două persoane care au lovit-o în zona feței. Agresorii i-au sustras un telefon mobil și o geantă conținând aproximativ 400 de lei.

Primul suspect sub control judiciar

Un prim bărbat, în vârstă de 18 ani, a fost depistat la scurt timp după comiterea faptei. Acesta a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior plasat sub măsura controlului judiciar.

Cercetările în acest caz continuă.

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