Al doilea suspect în cazul tâlhăriei din Hunedoara a fost reținut

Un bărbat de 19 ani a fost reținut miercuri, 28 octombrie, pentru implicarea într-o tâlhărie calificată comisă în aprilie asupra unei tinere din Hunedoara. Victima a fost agresată și jefuită în propria locuință.
În urma cercetărilor, polițiștii au depistat și reținut miercuri, 28 octombrie, pe al doilea suspect implicat în incident. Bărbatul, de 19 ani, a fost internat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. El va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propuneri legale.
Victima a fost agresată în apartament
Infracțiunea a fost semnalată la numărul unic de urgență 112 pe 28 aprilie. Potrivit anchetatorilor, tânăra se afla într-un apartament închiriat și a răspuns la interfon fără a verifica identitatea persoanei din exterior. Aceasta i-a permis accesul în scara blocului.
Când victima a deschis ușa locuinței, a fost atacată de două persoane care au lovit-o în zona feței. Agresorii i-au sustras un telefon mobil și o geantă conținând aproximativ 400 de lei.
Primul suspect sub control judiciar
Un prim bărbat, în vârstă de 18 ani, a fost depistat la scurt timp după comiterea faptei. Acesta a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior plasat sub măsura controlului judiciar.
Cercetările în acest caz continuă.