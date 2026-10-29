Al doilea suspect în cazul tâlhăriei din Hunedoara a fost reținut

Publicat 29 oct. 2026, 14:52 Sursă Servus Press

Un bărbat de 19 ani a fost reținut miercuri, 28 octombrie, pentru implicarea într-o tâlhărie calificată comisă în aprilie asupra unei tinere din Hunedoara. Victima a fost agresată și jefuită în propria locuință.

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