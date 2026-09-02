Două femei ar fi furat 35.000 de lei din casa unui bătrân din Cluj. Ce au făcut când au fost surprinse

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 sept. 2026, 17:54

Două femei din județul Bihor, de 38 și 42 de ani, au fost arestate preventiv după ce ar fi furat 35.000 de lei din locuința unui bărbat de 77 de ani din Ciucea, județul Cluj.

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