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Tânăr înjunghiat într-un parc din Galați. Un adolescent de 15 ani a fost reținut

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 19:50

Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat într-un parc din Galați, după ce a intervenit pentru a apăra un copil agresat de un grup de adolescenți. Incidentul a avut loc miercuri, 26 august, iar unul dintre suspecți, un băiat de 15 ani, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.

Potrivit anchetatorilor, aproximativ zece adolescenți, niciunul mai mare de 15 ani, s-ar fi întâlnit în parc după ce au stabilit confruntarea pe rețelele sociale. Polițiștii spun că unii dintre tineri aveau asupra lor cuțite.

Tânărul de 23 de ani se afla în parc împreună cu soția și copilul său. Când a văzut că un alt băiat era agresat, a intervenit pentru a-l apăra. În timpul conflictului, unul dintre adolescenți l-ar fi atacat cu un cuțit.

Victima a ajuns la spital

Bărbatul a suferit mai multe plăgi înjunghiate. Medicii au constatat că una dintre răni i-a perforat plămânul, iar victima a fost diagnosticată cu pneumotorax. Starea sa a fost stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator, însă medicii au precizat că viața i-a fost pusă în pericol.

Agresorii au fugit de la locul atacului

După atac, adolescenții au fugit din zonă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul în care aceștia se îndepărtează de locul incidentului.

Polițiștii l-au identificat ulterior pe adolescentul de 15 ani acasă. El a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ceilalți adolescenți implicați au fost audiați de anchetatori.

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