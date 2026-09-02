METRO retrage de urgență un lot de brânză Brie. A fost depistată bacteria Listeria monocytogenes

ANSVSA anunță retragerea de la vânzare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie comercializat în magazinele METRO Cash & Carry România. Autoritățile recomandă ca produsul să nu fie consumat.
Alertă alimentară în magazinele METRO Cash & Carry România. Un lot de brânză Brie este retras de la comercializare și rechemat de la consumatori după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes, potrivit unui anunț al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume. Brânza poate fi returnată în magazinele METRO până la 22 septembrie 2026 inclusiv, iar cumpărătorii își vor primi banii înapoi.
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Ce brânză Brie este retrasă din magazinele METRO?
Rechemarea vizează produsul 1KG MC BRIE 60%, comercializat sub brandul METRO Chef. Producătorul/furnizorul indicat este SASU PATURAGES COMTOIS, iar produsul are gramajul de un kilogram.
Pentru identificarea exactă a lotului, consumatorii trebuie să verifice următoarele informații de pe ambalaj: cod EAN 3439495901672 și data de expirare 23.09.2026. Măsura de retragere a fost luată după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes.
Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul?
ANSVSA le recomandă consumatorilor care au cumpărat brânza din lotul vizat să nu o consume. Produsul poate fi dus înapoi în magazinele METRO Cash & Carry România până pe 22 septembrie 2026 inclusiv.
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Consumatorii care returnează produsul vor primi contravaloarea acestuia. Recomandarea autorităților este ca brânza să nu fie consumată, chiar dacă ambalajul nu prezintă modificări vizibile.
De ce a fost rechemată brânza din magazine?
Retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori au fost inițiate după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes în lotul respectiv.
Măsura se aplică produsului identificat prin datele comunicate de ANSVSA și nu tuturor sortimentelor de brânză Brie sau tuturor produselor METRO Chef. Consumatorii trebuie, așadar, să verifice cu atenție codul EAN și data de expirare înainte de a decide dacă produsul pe care îl au acasă face parte din lotul rechemat.