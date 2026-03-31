Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după moartea a trei membri ai Căștilor Albastre în Liban

Sursă: realitatea.net

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni marți, la solicitarea Franței, după uciderea a trei militari indonezieni din cadrul Căștilor Albastre în sudul Libanului, zonă marcată de confruntări intense între Israel și Hezbollah.

Franța a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) în urma „incidentelor extrem de grave suferite de forțele de menținere a păcii UNIFIL”, a anunțat luni ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-un mesaj pe platforma X, citat de AFP.

Parisul „condamnă în termenii cei mai fermi atacurile care au provocat duminică și luni moartea a trei membri ai Căștilor Albastre din cadrul Misiunii de pace a ONU în Liban (UNIFIL)”, a declarat Jean-Noël Barrot.

Israelul a ordonat armatei sale să extindă „zona de securitate” din Liban, unde desfășoară atacuri aeriene masive și o incursiune terestră în adâncime.

Incidentele în care au murit cei trei militari indonezieni

UNIFIL a anunțat că doi soldați indonezieni au fost uciși luni de o explozie de origine necunoscută care le-a distrus vehiculul în apropiere de Bani Hayyan, la frontieră. Alți doi au fost răniți. Duminică, un alt militar indonezian a murit în circumstanțe similare, tot în zona de frontieră cu Israelul.

UNIFIL este prezentă în sudul Libanului din 1978, de la prima invazie israeliană, și a fost vizată în repetate rânduri de tiruri în contextul actualelor tensiuni.

Reacția armatei israeliene

Armata israeliană a transmis că investighează incidentele și a îndemnat opinia publică „să nu presupună” că este responsabilă.

Potrivit declarațiilor oficiale, ancheta urmărește să stabilească dacă exploziile au fost provocate de activitatea Hezbollah sau de operațiunile armatei israeliene.

Ce spune Hezbollah

Hezbollah a revendicat atacuri asupra pozițiilor israeliene din sudul Libanului și a afirmat că a lansat rachete asupra unei baze a serviciilor de informații din suburbiile orașului Tel Aviv.



