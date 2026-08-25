Politica· 1 min citire

Nicușor Dan a dat undă verde ștergerii anumitor datorii la TVA. Ce firme pot scăpa de bani ceruți de ANAF

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 16:25

Președintele Nicușor Dan a promulgat marți Legea nr. 177/2026 privind anularea unor obligații fiscale, care permite ștergerea, în anumite condiții, a unor datorii la TVA stabilite retroactiv de ANAF, precum și a dobânzilor și penalităților aferente.

Măsura vizează contribuabilii cărora li s-a anulat codul de TVA, dar care ulterior au primit decizii de impunere pentru perioade în care nu au facturat distinct și nu au încasat taxa de la clienți.

În aceste situații, legea urmărește să elimine obligațiile fiscale suplimentare care au apărut ulterior, inclusiv dobânzile și penalitățile calculate pentru sumele respective.

Ce a promulgat Nicușor Dan

Nicușor Dan a explicat că legea corectează o problemă apărută în aplicarea regimului TVA și anulează, în cazurile prevăzute expres, atât obligațiile fiscale principale, cât și accesoriile aferente.

Sunt acoperite și anumite situații în care decizia de impunere nu a fost încă comunicată sau nu a fost emisă. „Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA şi vine în sprijinul contribuabililor afectaţi.”

Cine nu beneficiază

Legea nu șterge toate datoriile la TVA. Dacă o firmă a înscris TVA distinct pe factură sau a colectat efectiv taxa de la client, obligația fiscală rămâne.

Contribuabilii care au achitat deja sumele vizate de lege pot solicita restituirea acestora. ANAF trebuie să stabilească procedura de aplicare în termenul prevăzut de actul normativ.

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