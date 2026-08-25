Economie· 1 min citire

Sindicatele protestează la Ministerul Muncii. Cer creșterea salariului minim și deblocarea negocierilor colective

Foto arhivă

Foto arhivă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 25 aug. 2026, 08:46

Sute de sindicaliști protestează, marți, în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de măsurile de austeritate și de prevederile legii salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Protestatarii cer, printre altele, creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.

Sindicatele cer salarii mai mari

Potrivit Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, cele două revendicări sunt strâns legate. Reprezentanții sindicali susțin că un salariu minim adecvat nu poate fi stabilit doar prin decizii administrative, ci trebuie susținut prin contracte colective de muncă, care să permită creșterea salariilor peste nivelul minim legal.

Sindicaliștii avertizează că blocarea negocierilor colective riscă să transforme salariul minim în principalul reper de salarizare pentru sute de mii de angajați.

Cine participă la protest

La manifestație vor participa Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT & Comunicații și Federația Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Cartel Alfa și Uni Global Union.

De asemenea, la protest va fi prezentă Federația Sindicală din Asigurări și Bănci, afiliată Confederației Sindicatelor Democratice din România și Uni Global Union.

Sindicatele reclamă blocaje în negocierea contractelor colective de muncă atât la nivel sectorial în mediul privat, cât și la nivel național.

Sindicaliștii invocă obiectivele europene

Reprezentanții Cartel Alfa susțin că problema depășește interesele unui singur sector economic și avertizează că lipsa negocierilor colective afectează obiectivul României de a crește gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, în acord cu prevederile europene privind salariile minime adecvate.

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