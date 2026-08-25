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Economie· 2 min citire
Peste 60% dintre români nu își mai permit un sejur de o săptămână
FOTO: Arhivă
Concediul devine un lux. România, lider european la incapacitatea de a plăti o vacanță
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