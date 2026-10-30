Interviu în exclusivitate cu ministrul justiției, Radu Marinescu, realizat de Alessia Păcuraru

Ministrul justiției, Radu Marinescu, este invitatul Alessiei Păcuraru în episodul 2 al proiectului „Sub semnul legii“, un interviu în exclusivitate la Realitatea PLUS. Discuția, filmată la sediul Ministerului Justiției, abordează starea sistemului judiciar, atacurile la adresa magistraților și prioritățile noului mandat.
„Sub semnul legii“ este un proiect jurnalistic dedicat sistemului judiciar, care își propune să arate realitatea dincolo de controverse, de dosarele cu răsunet public și de problemele din a treia putere în stat. Seria reunește interviuri în exclusivitate cu juriști, avocați, judecători, procurori și șefi ai instanțelor și parchetelor. Primul interviu al ediției a fost realizat la Înalta Curte de Casație și Justiție.
„Un sistem judiciar consolidat, dar care își caută modernizarea“
Întrebat unde se află astăzi justiția, Radu Marinescu a invocat raportul european privind statul de drept din 2026, care arată, spune el, o reducere a timpilor de soluționare și mai mult personal în instanțe și parchete.
Atacurile asupra justiției și independența magistraților
Marinescu a vorbit despre atacurile vehemente la adresa sistemului judiciar. Criticile sunt firești atunci când sunt constructive, a explicat el, dar atacurile fără argumente pot ascunde o tendință de subordonare politică a justiției.
Digitalizare, penitenciare și reorganizare instituțională
Printre prioritățile menționate se numără digitalizarea arhivelor, folosirea inteligenței artificiale în sistemul judiciar și construirea a două penitenciare noi, la Unguriu și Berceni. Ministrul a anunțat și un proiect de unificare a Administrației Naționale a Penitenciarilor cu Direcția Națională de Probațiune. Despre inteligența artificială, Marinescu a precizat că aceasta nu trebuie să înlocuiască judecătorul în luarea soluției finale. Alte teme ale interviului sunt legea salarizării, restanțele salariale ale magistraților, legea femicidului și strategia anticorupție 2026–2030.
Interviul integral poate fi urmărit pe platformele online ale Realitatea PLUS și pe realitatea.net, vineri, 30 octombrie, de la ora 17:00.