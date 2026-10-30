15,6 milioane de euro pentru energie verde în Hunedoara. Finanțări pentru panouri fotovoltaice, baterii și pompe de căldură
Panouri fotovoltaice
Locuitorii din Hunedoara pot beneficia de fonduri europene pentru panouri fotovoltaice, baterii și pompe de căldură. Finanțarea acoperă 98% din cheltuielile eligibile.
Locuitorii județului Hunedoara au la dispoziție o oportunitate importantă de finanțare europeană pentru reducerea costurilor cu energia. Prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027 sunt disponibile aproximativ 15,6 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților de energie regenerabilă.
Banii pot fi utilizați pentru instalarea panourilor fotovoltaice, a bateriilor de stocare a energiei și a pompelor de căldură, atât pentru gospodării individuale, cât și pentru blocuri de locuințe.
Din suma totală alocată județului Hunedoara, aproximativ 5,4 milioane de euro sunt rezervate exclusiv comunităților din Valea Jiului.
Programul încurajează colaborarea dintre cetățeni, asociații de proprietari, autorități locale și organizații, pentru dezvoltarea unor soluții energetice comune. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 31 martie 2027.
Ce sunt comunitățile de energie și cum pot beneficia locuitorii
Comunitățile de energie reprezintă forme de asociere prin care mai mulți membri colaborează pentru a produce, utiliza și stoca energie din surse regenerabile.
Potrivit cadrului legal din România, o astfel de comunitate trebuie să aibă cel puțin cinci membri și să fie organizată într-o entitate cu personalitate juridică.
Dintr-o comunitate de energie pot face parte cetățeni, autorități locale, întreprinderi mici și mijlocii sau asociații, care urmăresc să dezvolte împreună proiecte energetice.
De exemplu, locuitorii unui bloc se pot organiza pentru instalarea unor panouri fotovoltaice pe acoperiș, iar energia produsă poate fi utilizată pentru consumurile incluse în proiect.
Un model asemănător poate fi dezvoltat și la nivelul unei localități, prin colaborarea dintre mai multe gospodării și administrația publică.
Avantajul principal îl reprezintă posibilitatea reducerii facturilor la electricitate, prin utilizarea energiei produse local și stocarea surplusului pentru momentele în care producția este mai redusă.
Cine poate solicita fondurile europene pentru panouri fotovoltaice
Finanțarea este destinată unităților administrativ-teritoriale și comunităților de energie constituite legal.
Primăriile și consiliile județene pot depune proiecte individual sau în cadrul unor parteneriate, cu respectarea condițiilor din ghidul solicitantului.
În schimb, cetățenii și asociațiile de proprietari nu pot solicita direct finanțarea dacă nu au constituit o comunitate de energie cu personalitate juridică.
Prin urmare, persoanele interesate trebuie să se organizeze mai întâi într-o structură legală, să stabilească obiectivele comune și să identifice investițiile necesare.
Ulterior, comunitatea poate pregăti documentația tehnică și cererea de finanțare.
Ce echipamente pot fi cumpărate din finanțarea europeană
Programul permite realizarea mai multor tipuri de investiții în energie regenerabilă, adaptate nevoilor gospodăriilor și comunităților participante.
Printre cheltuielile eligibile se numără:
Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
Baterii pentru stocarea energiei;
Pompe de căldură pentru încălzirea locuințelor;
Invertoare și contoare inteligente;
Sisteme de management și monitorizare a energiei;
Echipamente și infrastructură necesare conectării instalațiilor la rețeaua electrică;
Servicii de consultanță și sprijin pentru pregătirea și gestionarea proiectelor, în condițiile ghidului de finanțare.
Panourile fotovoltaice pot fi amplasate pe acoperișurile blocurilor, pe clădiri publice sau pe alte suprafețe disponibile, inclusiv terenuri, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice și de eligibilitate.
Astfel, investițiile pot contribui atât la reducerea cheltuielilor cu energia pentru gospodării, cât și la dezvoltarea unor infrastructuri energetice locale.
Finanțare de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile
Unul dintre cele mai importante avantaje ale programului este procentul ridicat al finanțării nerambursabile.
Conform condițiilor prezentate, finanțarea poate acoperi 98% din cheltuielile eligibile ale proiectului, în timp ce beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 2%.
Valoarea minimă a unui proiect este de 100.000 de euro, iar investiția trebuie să deservească cel puțin 10 gospodării.
Acest lucru înseamnă că programul nu este destinat instalării unor sisteme individuale pentru o singură locuință, ci dezvoltării unor proiecte comune, cu beneficii pentru mai mulți consumatori.
Trebuie avut în vedere că eventualele cheltuieli neeligibile nu sunt acoperite automat de finanțarea europeană și trebuie suportate din alte surse.
Valea Jiului beneficiază de o alocare specială de peste 5,4 milioane de euro
Județul Hunedoara are o alocare totală de aproximativ 15,6 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților de energie regenerabilă.
O parte importantă a bugetului, respectiv aproximativ 5,4 milioane de euro, este rezervată comunităților din Valea Jiului.
Finanțarea este disponibilă prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027, care urmărește sprijinirea zonelor afectate de tranziția către o economie mai puțin dependentă de combustibilii fosili.
Investițiile în energie regenerabilă pot contribui la reducerea costurilor suportate de populație și la dezvoltarea unor soluții energetice sustenabile în comunitățile locale.
Cum pot accesa cetățenii finanțarea pentru energie verde
Persoanele interesate de program trebuie să înceapă prin identificarea altor locuitori sau organizații care doresc să participe la proiect.
Primul pas este stabilirea unei nevoi comune: instalarea panourilor fotovoltaice pentru un bloc, dezvoltarea unui sistem energetic pentru mai multe gospodării sau realizarea unei investiții care să deservească o comunitate locală.
Ulterior, trebuie înființată comunitatea de energie ca entitate juridică și pregătită documentația necesară pentru solicitarea fondurilor.
Pentru pregătirea proiectului pot fi implicați specialiști în domeniul energetic, consultanți și organizații care oferă sprijin în dezvoltarea comunităților de energie.
Cetățenii pot solicita informații și de la primăriile din localitățile în care locuiesc, pentru a identifica oportunitățile de colaborare cu administrația publică.
Până când pot fi depuse proiectele
Finanțarea este disponibilă prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027, iar cererile pot fi depuse până la 31 martie 2027, conform calendarului apelului.
Pentru locuitorii din Hunedoara, programul reprezintă o oportunitate de a participa la investiții comune în energie verde, cu o contribuție financiară proprie redusă.
Prin dezvoltarea comunităților energetice, gospodăriile pot beneficia de soluții moderne pentru producerea și stocarea electricității, cu potențial de diminuare a facturilor și de creștere a independenței energetice locale.
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