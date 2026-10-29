Proiectul Legii avocaturii: se elimină obligativitatea avocatului pentru contracte

Proiectul de modificare a Legii avocaturii va fi depus la Senat fără prevederile care obligau avocații să redacteze anumite contracte, după ce inițiatorii au constatat rezistența din partea altor profesioniști și a mediului de afaceri.
Sectorul juridic traversează o perioadă de intensă dezbatere în legătură cu viitoarea reglementare a profesiei de avocat. Senatorul PNL Daniel Fenechiu, unul dintre inițiatorii propunerii legislative, a confirmat că articolul II al proiectului va fi eliminat prin amendament înainte de continuarea procesului legislativ.
Modificarea vizează retragerea dispozițiilor care impuneau ca anumite contracte sub semnătură privată să fie redactate obligatoriu de avocați, o prevedere care a generat critici din partea altor profesii juridice și a mediului economic.
Senatorul a precizat că Ministerul Justiției, Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Guvernul României vor fi informate oficial despre această modificare prin înregistrarea unui amendament la Comisia juridică.
Poziția Uniunii Naționale a Barourilor
Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), a clarificat intențiile inițiatorilor, subliniind că scopul legii nu este de a reduce competențele altor profesioniști.
Briciu a adăugat că discuțiile privind obligativitatea asistenței juridice se referă la serviciile oferite profesional, nu la interzicerea cetățenilor de a-și redacta singuri documente.
Susținerea Ministerului Justiției
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a susținut eforturile de modernizare a legislației profesionale, considerând că tehnologia și accesul la informație necesită un cadru clar pentru profesioniști.
Marinescu și-a exprimat convingerea că proiectul va rezulta într-o lege clară, care respectă principiile statului de drept, și a anticipat dezbateri constructive între profesiile juridice implicate în ecosistemul judiciar.
Contextul propunerii legislative
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat a fost depusă la Senat pe 14 octombrie 2026. Inițiativa este semnată de un grup de parlamentari din PNL, PSD, USR și neafiliați, cu specializarea juridică.
Pe lângă eliminarea obligației de redactare a contractelor, proiectul mai vizează extinderea atribuțiilor profesionale ale avocaților, definirea consultanței juridice și facilitarea accesului la înscrisuri pentru reprezentarea clienților. De asemenea, textul propune instituirea obligativității asistenței juridice prin avocat în procedurile de divorț în care sunt implicați copii minori.
Confederația Patronală Concordia a solicitat inițial retragerea completă a propunerii legislative, invocând costurile suplimentare pentru firme și cerând o consultare reală cu mediul de business înainte de adoptarea noilor norme.