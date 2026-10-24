„Un milimetru poate face diferența dintre lumină și întuneric”. Record de 130 de operații oftalmologice într-o zi, la Deva

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:00

Un medic oftalmolog din Deva a făcut 130 de operații de înlocuire a cristalinului într-o singură zi, într-un maraton chirurgical de 11 ore. Recordul a fost certificat de World Record Academy. Mai mulți pacienți cu posibilități materiale reduse au fost operați gratuit, printre ei și o tânără de 19 ani diagnosticată cu cataractă.

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