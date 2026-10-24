„Un milimetru poate face diferența dintre lumină și întuneric”. Record de 130 de operații oftalmologice într-o zi, la Deva

Un medic oftalmolog din Deva a făcut 130 de operații de înlocuire a cristalinului într-o singură zi, într-un maraton chirurgical de 11 ore. Recordul a fost certificat de World Record Academy. Mai mulți pacienți cu posibilități materiale reduse au fost operați gratuit, printre ei și o tânără de 19 ani diagnosticată cu cataractă.
Clinica oftalmologică Opticline Dr. Angelescu din Deva a marcat împlinirea a zece ani de activitate printr-un eveniment medical neobișnuit. Miercuri, 21 octombrie 2026, medicul Daniel Angelescu a realizat 130 de intervenții chirurgicale de înlocuire a cristalinului, într-o sesiune operatorie care s-a întins pe parcursul a 11 ore.
Performanța, intitulată „Cele mai multe proceduri de înlocuire a cristalinului realizate într-o singură sesiune”, a fost certificată de World Record Academy, organizație reprezentată la eveniment de avocatul Cristian Voicu.
Recordul a depășit performanța anterioară a echipei medicale, de 92 de intervenții realizate în șapte ore și 35 de minute.
Intervențiile au inclus atât operații de cataractă, cât și proceduri de schimbare refractivă a cristalinului, prin care cristalinul natural al ochiului este înlocuit cu unul artificial.
Dincolo de numărul operațiilor, medicul Daniel Angelescu spune că evenimentul a fost organizat pentru a atrage atenția asupra importanței consultațiilor oftalmologice și a tratării la timp a cataractei, o afecțiune care poate duce la pierderea progresivă a vederii.
„Ne-am gândit să facem și zece operații gratuite”
O parte dintre pacienții operați în cadrul maratonului chirurgical au provenit din categorii sociale vulnerabile și au beneficiat gratuit de intervenții.
„Anul ăsta împlinim 10 ani de când am deschis clinica din Deva și ne-am gândit să marcăm acest moment aniversar, să facem o campanie de conștientizare a necesității apelării la consultații oftalmologice și a efectuării operațiilor de cataractă la timp. Și atunci, cu ocazia acestei campanii, la 10 ani, ne-am gândit să facem și 10 operații gratuite. Au fost peste 10, dar nu mai contează. Au fost cazuri sociale care au beneficiat de operații gratuite”, a declarat medicul Daniel Angelescu.
Printre beneficiari s-a numărat o tânără de 19 ani, diagnosticată cu cataractă, o afecțiune întâlnită mai frecvent la persoanele în vârstă. Potrivit medicului, tânăra nu își putea permite intervenția, iar echipa medicală îi cunoștea situația.
„Cea mai tânără pacientă a fost în vârstă de 19 ani. Noi o aveam în vedere, știam, în principiu, că nu își permite intervenția. Este mai rar să fie pacienți cu cataractă la vârste așa de tinere. Ea a optat și a făcut operația bilaterală. A beneficiat și de un cristalin multifocal. Ce înseamnă asta? Este un cristalin care îi va permite toată viața să vadă și la distanță, și la aproape”, a explicat medicul.