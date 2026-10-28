Politica· 1 min citire

Alegeri în Israel. Partidul lui Netanyahu, pe primul loc după primele rezultate oficiale. Trump își atribuie meritul pentru revenire

Donald Trump își revendică meritul pentru revenirea lui Netanyahu în alegerile din Israel.

Donald Trump își revendică meritul pentru revenirea lui Netanyahu în alegerile din Israel.

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 oct. 2026, 11:08

Președintele american Donald Trump susține că a avut un rol important în revenirea lui Benjamin Netanyahu în cursa electorală din Israel. Deși primele exit-poll-uri indicau un rezultat nefavorabil pentru premier, numărarea voturilor a modificat semnificativ raportul de forțe. Netanyahu a recuperat teren, însă nu dispune încă de majoritatea necesară pentru a forma un nou guvern. În fața susținătorilor, liderul israelian a afirmat că Likud rămâne cea mai puternică formațiune politică din țară și a pledat pentru constituirea unui guvern național de dreapta. Evoluțiile politice din Israel și reacțiile de la Washington sunt analizate de Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

Donald Trump își revendică partea din rezultatul alegerilor din Israel. Președintele american a redistribuit pe rețeaua sa un mesaj potrivit căruia, după ce l-a susținut pe Benjamin Netanyahu, „întreaga tendință s-a întors”.

Ceea ce părea o înfrângere clară a devenit, în această interpretare, o revenire spectaculoasă sau chiar o victorie. Cifrele din această dimineață îi dau parțial dreptate: numărarea voturilor de peste noapte a răsturnat tabloul indicat de exit-poll-uri.

Cu 72% din voturi numărate, blocul de dreapta al premierului Netanyahu este în avantaj, creditat cu 54 de locuri, iar cel de centru al rivalului Gadi Eisenkot cu 48 de locuri, 18 locuri revenind partidelor arabe.

Netanyahu este însă tot la șase mandate de majoritate, iar jocul nu s-a încheiat. Militarii au votat într-o proporție record, de aproape 80%, cu peste șase puncte procentuale mai mult decât acum patru ani. Voturile lor se numără abia acum și, în trecut, au schimbat rezultatul în ultimul moment. 01,02

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