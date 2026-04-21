George Simion pune condiții dure pentru negocieri: „Trei lucruri vrem de la acești domni care au dus România în prăpastie” - VIDEO

Liderul AUR, George Simion, transmite un mesaj ferm în contextul negocierilor politice, condiționând orice discuție de adoptarea unor măsuri pe care le consideră esențiale pentru reformarea sistemului politic și pentru respectarea voinței electoratului.

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi. Unu. Cum au votat românii 300 de parlamentari. Doi. Renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Trei. Alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în biroul permanent al Camerei Deputaților. Sunt proiecte de lege și se pot adopta. Nu vom purta negocieri pe sub masă, nu vom face decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei care a fost distrusă de către ei. Dacă vor accepta ori unii, ori alții ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva. Să nu vă îndoiți”, a declarat liderul suveranist.