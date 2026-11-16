Ana Maria Păcuraru, informații de la Casa Albă: Iranul ar pregăti un atac cu drone asupra lui Donald Trump

Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, prezintă informațiile care au stârnit îngrijorare la Washington. Potrivit presei israeliene, Mossadul ar fi transmis CIA date despre un posibil plan al Iranului de a-l ataca pe președintele Donald Trump cu drone. Printre potențialele ținte s-ar număra și membri importanți ai administrației americane. Casa Albă nu a confirmat informațiile, însă mai mulți oficiali americani beneficiază deja de măsuri sporite de securitate. Jurnalista Realitatea PLUS explică legătura dintre amenințările la adresa liderilor americani, sancțiunile economice impuse Teheranului și pericolul tot mai mare reprezentat de drone.
Ana Maria Păcuraru: Donald Trump, vizat de un posibil plan iranian de atac cu drone
Într-o analiză prezentată la Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru a explicat cum informațiile transmise de serviciile de informații israeliene au readus în atenția Washingtonului amenințările iraniene la adresa președintelui american și a oamenilor săi de încredere. Potrivit presei israeliene, Mossadul ar fi informat CIA despre un presupus plan al Teheranului care ar implica folosirea dronelor pentru atacarea unor oficiali de rang înalt, inclusiv a lui Donald Trump.
Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă:
Un regim care și-a pierdut liderul suprem și își vede economia sufocată de sancțiuni nu mai caută bătălii pe care nu le poate câștiga, caută ținte.
Informațiile privind presupusul atac nu au fost confirmate oficial de Casa Albă, iar Iranul a negat anterior că ar pregăti atacuri pe teritoriul Statelor Unite. Totuși, semnalele privind posibile amenințări la adresa oficialilor americani sunt tratate cu seriozitate, în condițiile în care relațiile dintre Washington și Teheran rămân extrem de tensionate.
Șeful Mossadului, întâlnire cu directorul CIA. Iranul, în centrul discuțiilor
Vineri, 13 noiembrie, șeful Mossadului, Roman Gofman, s-a întâlnit la Washington cu directorul CIA, John Ratcliffe. Discuțiile dintre reprezentanții celor două servicii de informații au vizat situația din Iran, într-un moment în care perspectivele unui acord între Washington și Teheran sunt tot mai incerte.
Informațiile apărute în presa israeliană vin la scurt timp după ce Donald Trump l-a retras pe JD Vance din negocierile cu Iranul, schimbând strategia administrației americane față de Teheran. Liderul de la Casa Albă a transmis că Statele Unite nu mai au nevoie de un acord cu Iranul, în timp ce presiunea economică asupra regimului iranian continuă.
Oficialii americani, mutați în baze militare. Arhitectul sancțiunilor împotriva Iranului, printre cei amenințați
Unul dintre cele mai importante semnale prezentate în analiză privește situația secretarului american al Trezoreriei, Scott Bessent. Oficialul, care are un rol central în aplicarea sancțiunilor economice împotriva Iranului, s-a mutat împreună cu familia într-o bază militară, pe fondul amenințărilor la adresa sa. Anterior, și secretarul de stat Marco Rubio, precum și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, s-au mutat în locuințe aflate în incinta unor instalații militare, unde beneficiază de măsuri sporite de protecție.
În analiza prezentată la Realitatea PLUS, aceste măsuri sunt puse în legătură cu presiunea exercitată de Washington asupra economiei iraniene. Scott Bessent este unul dintre principalii responsabili pentru strategia financiară prin care administrația Trump încearcă să limiteze resursele regimului de la Teheran. Potrivit unui oficial american, citat în relatarea jurnalistei, faptul că Iranul l-ar putea avea în vizor chiar pe omul care coordonează sancțiunile ar reprezenta un semn că strategia economică a Statelor Unite își produce efectele. Mutarea oficialilor în locuințe protejate nu confirmă însă, în sine, existența presupusului plan de atac cu drone asupra lui Donald Trump.
Dronele, noua amenințare pentru securitatea liderilor lumii. Legătura cu România și războiul de la graniță
Dincolo de informațiile privind amenințările la adresa președintelui american, analiza Anei Maria Păcuraru atrage atenția asupra modului în care dronele au schimbat conflictele moderne. Relativ ieftine și dificil de detectat în anumite condiții, acestea pot fi utilizate pentru lovirea unor obiective militare, infrastructuri strategice sau chiar a unor persoane aflate sub protecție specială.
Jurnalista a făcut și o paralelă cu războiul din Ucraina și cu incidentele în care dronele au încălcat spațiul aerian al României. Amenințarea reprezentată de aceste aparate nu mai este limitată la câmpul de luptă, ci reprezintă o provocare pentru securitatea statelor și a liderilor lor.
Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă:
Lecția este însă mai largă. Drona a devenit arma regimurilor încercuite, ieftină, greu de detectat, imposibil de ignorat. Am văzut-o în războiul de la granița noastră și am văzut-o încălcând propriul nostru spațiu aerian.