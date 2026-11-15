Razie de amploare în Deva: peste 340 de persoane legitimate, 40 de autoturisme controlate

O acțiune preventivă desfășurată în Deva, între orele 22:00 și 02:00, a vizat verificarea localurilor publice și a traficului rutier. Oamenii legii au legitimat peste 340 de persoane și nu au semnalat fapte penale.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva, împreună cu jandarmii, au desfășurat în noaptea de 14 spre 15 noiembrie 2026 o acțiune de amploare cu caracter preventiv. Obiectivul principal a fost creșterea gradului de siguranță publică și descurajarea comportamentelor antisociale.
„Acțiunea s-a desfășurat cu implicarea polițiștilor deveni și a jandarmilor, care au acționat coordonat, verificând atât zonele frecventate de cetățeni, cât și obiectivele care necesită o atenție sporită din perspectiva siguranței publice. În cadrul raziei, polițiștii au legitimat 341 de persoane, dintre care 4 cetățeni străini, iar o persoană a fost condusă la sediul poliției pentru verificări. Totodată, au fost controlate 40 de autoturisme și au fost verificate 6 baruri și terase, 4 stații de alimentare cu carburant, 4 ATM-uri și 5 săli de jocuri de noroc. O atenție deosebită a fost acordată și modului în care sunt asigurate paza și protecția obiectivelor: au fost controlate 5 dispozitive de pază și verificați 6 agenți de securitate. Pe parcursul acțiunii, a fost folosit și câinele de serviciu specializat în detectarea drogurilor”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara.
Controalele au inclus și verificări privind respectarea legislației rutiere. Polițiștii au efectuat 14 testări pentru depistarea consumului de alcool și a substanțelor psihoactive, fără a fi constatate aspecte de natură penală. Pentru abaterile la regimul circulației, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 435 de lei, conform OUG 195/2002, precum și avertismente. De asemenea, trei certificate de înmatriculare au fost reținute.
Pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 1.500 de lei.
Reprezentanții IPJ Hunedoara au anunțat că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, având ca scop protejarea cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale.