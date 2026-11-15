Razie de amploare în Deva: peste 340 de persoane legitimate, 40 de autoturisme controlate

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 13:51

O acțiune preventivă desfășurată în Deva, între orele 22:00 și 02:00, a vizat verificarea localurilor publice și a traficului rutier. Oamenii legii au legitimat peste 340 de persoane și nu au semnalat fapte penale.

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