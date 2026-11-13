Deva propune menținerea taxelor și impozitelor locale în 2027

Publicat 13 nov. 2026, 15:29 Sursă realitatea.net

Administrația locală din Deva a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care propune menținerea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2027 la nivelul din 2026, fără majorări pentru persoanele fizice și juridice.

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