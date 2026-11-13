Deva propune menținerea taxelor și impozitelor locale în 2027

Administrația locală din Deva a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care propune menținerea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2027 la nivelul din 2026, fără majorări pentru persoanele fizice și juridice.
Proiectul a fost inițiat de primarul Lucian Ioan Rus și vizează stabilirea obligațiilor fiscale pentru noul an. Documentul include prevederi specifice privind impozitarea clădirilor deținute de persoane juridice, o categorie care va fi afectată de modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 239/2025.
Începând cu 1 ianuarie 2027, clădirile deținute de firme vor fi considerate legal ca având destinație nerezidențială. În aceste condiții, Primăria Deva propune menținerea cotei de impozitare la 1,3% din valoarea impozabilă, aceeași cotă aplicată în municipiu în perioada 2016–2026.
Consultare publică
Cetățenii pot transmite propuneri, sugestii și opinii privind proiectul până la data de 20 noiembrie 2026. Documentația este disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Deva, în secțiunea „Ședințe de Consiliu Local – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri 2026”, precum și la sediul instituției din Piața Unirii nr. 4.
Propunerile pot fi transmise prin formularul online, prin e-mail sau direct la Compartimentul Centrul de Informare a Cetățenilor. Documentele depuse trebuie să poarte mențiunea „Propuneri privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2027 în Municipiul Deva”.
Programul de lucru pentru depunerea documentelor este de luni până joi, între orele 08:00 și 16:00, iar vineri, între orele 08:00 și 14:00. Primăria a precizat că recomandările primite vor fi publicate pe site-ul instituției, iar în cazul celor respinse, administrația va prezenta motivele.
Administrația locală a menționat că proiectul poate fi actualizat dacă vor apărea noi modificări legislative publicate în Monitorul Oficial. Menținerea taxelor la nivelul din 2026 rămâne o propunere până la parcurgerea etapelor legale de transparență decizională și aprobare.