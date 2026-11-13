Economia României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea, dar nu dă încă semne de relansare

PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul III din 2026, însă economia rămâne fragilă. Adrian Negrescu explică de ce relansarea întârzie.
Economia României a înregistrat o creștere de 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși evoluția reprezintă un semnal pozitiv, situația economică rămâne fragilă, iar specialiștii avertizează că nu există încă suficiente indicii pentru a vorbi despre o relansare solidă.
Datele statistice arată că, în primele nouă luni ale anului 2026, Produsul Intern Brut (PIB) al României a fost cu 0,3% mai mic față de aceeași perioadă din 2025. Prin urmare, avansul din trimestrul al treilea nu reușește să schimbe, deocamdată, imaginea de ansamblu a economiei.
Creșterea PIB-ului nu înseamnă automat relansarea economiei
Consultantul economic Adrian Negrescu consideră că avansul economic de 2,1% reprezintă o gură de oxigen pentru România, însă nu trebuie interpretat drept începutul unei perioade de relansare economică.
Potrivit analistului, evoluția din trimestrul al treilea reflectă, în mare parte, recuperarea pierderilor înregistrate în trimestrele anterioare. Astfel, economia românească a revenit practic la nivelul de acum un an, fără să existe încă o creștere suficient de solidă care să confirme o redresare economică durabilă.
România are nevoie de reforme și de un buget realist pentru 2027
În contextul actual, Adrian Negrescu atrage atenția asupra necesității unor măsuri concrete pentru stabilizarea economiei.
Printre prioritățile menționate se numără accelerarea reformelor, reducerea risipei din cheltuielile publice și elaborarea unui buget realist pentru anul 2027.
Aceste măsuri sunt considerate importante pentru îmbunătățirea echilibrelor economice și pentru crearea unor condiții favorabile unei creșteri sustenabile.
Perspectivele economiei românești rămân prudente
Deși creșterea de 2,1% din trimestrul al treilea oferă un semnal încurajator, evoluția PIB-ului din primele nouă luni arată că economia României continuă să se confrunte cu dificultăți.
Diferența dintre avansul trimestrial și scăderea înregistrată la nivelul primelor nouă luni evidențiază fragilitatea redresării economice.
În perioada următoare, evoluția economiei va depinde în mare măsură de capacitatea autorităților de a implementa reforme, de a controla cheltuielile bugetare și de a adopta politici economice care să susțină creșterea pe termen lung.
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică.