Gabriel Oprea cere măsuri urgente pentru securitatea Mării Negre, după ce două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea României

Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Patrioților Militari și Polițiștilor (PPMP), solicită măsuri urgente pentru consolidarea securității în Marea Neagră, după ce două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Într-un comunicat de presă, acesta propune șapte direcții de acțiune adresate CSAT și Guvernului, printre care intensificarea cooperării militare și de intelligence cu SUA și NATO, protejarea portului Constanța și întărirea apărării împotriva dronelor.

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