Publicat 24 nov. 2026, 13:14 Actualizat 24 nov. 2026, 13:15 Sursă realitatea.net

Administrația Prezidențială reacționează la raportul AUR privind anularea alegerilor din 2024. Ce explicații oferă Cotroceniul despre decizia CCR și probele existente?

Distribuie articolul