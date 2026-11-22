România și Republica Moldova, discuții importante la Palatul Victoria. Securitatea la Marea Neagră, pe agendă
Palatul Victoria
Luca Niculescu s-a întâlnit cu oficiali din Republica Moldova la Palatul Victoria. Discuții despre drone, securitatea Mării Negre și aderarea la UE.
Premierul României, Luca Niculescu, a avut o întrevedere la Palatul Victoria cu oficiali de rang înalt din Republica Moldova. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, sprijinul acordat Chișinăului pentru aderarea la Uniunea Europeană, proiectele comune de infrastructură și situația de securitate din regiunea Mării Negre, marcată de incursiunile repetate ale dronelor și atacurile asupra navelor comerciale.
La întâlnirea desfășurată la București au participat viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, precum și vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Premierul Luca Niculescu a subliniat importanța menținerii unei relații apropiate între București și Chișinău și a reconfirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Șeful Guvernului i-a felicitat pe oficialii moldoveni pentru progresele înregistrate în procesul de negociere privind aderarea la Uniunea Europeană.
România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Întrevederea de la Palatul Victoria a reprezentat și o continuare a dialogului început la Chișinău, cu ocazia vizitei efectuate anterior de premierul român.
Unul dintre principalele subiecte abordate a fost evoluția proiectelor comune de interconectare a infrastructurii energetice și de transport dintre România și Republica Moldova.
Potrivit lui Luca Niculescu, cele două părți au analizat stadiul inițiativelor aflate în desfășurare, dar și perspectivele dezvoltării acestora, în contextul consolidării relațiilor dintre cele două state.
România susține în continuare integrarea europeană a Republicii Moldova și consideră apropierea dintre cele două țări o prioritate strategică.
Securitatea la Marea Neagră, afectată de incursiunile dronelor și atacurile asupra navelor comerciale
O altă temă importantă a discuțiilor a fost situația de securitate din regiune, în special în zona Mării Negre.
Oficialii români și moldoveni au analizat riscurile generate de incursiunile repetate ale dronelor și de atacurile asupra navelor comerciale, incidente care amplifică tensiunile și vulnerabilitățile de securitate din regiune.
În acest context, participanții au convenit asupra necesității unei cooperări mai strânse și a unei coordonări mai eficiente pentru gestionarea provocărilor de securitate.
Luca Niculescu a evidențiat faptul că România sprijină eforturile Republicii Moldova de consolidare a rezilienței naționale, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de apărare.
Un exemplu concret al acestei colaborări este parteneriatul dintre cele două state pentru achiziția în comun de platforme de transport auto multifuncționale, pe roți.
Dosarul transnistrean, un alt subiect abordat la Palatul Victoria
Discuțiile au inclus și situația din regiunea transnistreană.
Premierul României a reiterat susținerea Bucureștiului pentru identificarea unei soluții cuprinzătoare, pașnice și durabile la dosarul transnistrean.
Poziția României este ca orice soluționare să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, fără să afecteze parcursul european al țării.
Întâlnirea de la Palatul Victoria reconfirmă importanța parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova, într-un context regional în care cooperarea economică, energetică și de securitate devine tot mai importantă.
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