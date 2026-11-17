CFR Marfă a intrat în procedură de faliment, decizia fiind luată de Tribunalul București la cererea mai multor creditori. Datoriile companiei sunt estimate la aproximativ 1,3 miliarde de lei.
Instanța a dispus intrarea în procedură simplificată de faliment, preluând controlul asupra activității societății. Dreptul de administrare a fost transferat unui consorțiu de lichidatori judiciari provizorii.
Cererile de deschidere a falimentului au fost formulate de mai mulți creditori ai companiei. Printre aceștia se numără Electrificare CFR SA și Grup Transport Feroviar, entități care au solicitat intervenția judecătoriei pentru recuperarea creanțelor.
Decizia Tribunalului București marchează începutul procesului de lichidare a activelor CFR Marfă. Procedura simplificată este aplicabilă în situațiile în care patrimoniul companiei nu mai acoperă datoriile curente, conform legislației privind insolvența.