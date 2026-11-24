Publicat 24 nov. 2026, 09:12 Sursă euronews

Negocierile privind salariul minim pentru 2027 se reiau în a doua săptămână din decembrie. Sindicatele cer un plafon de 4.800 de lei brut, în timp ce patronatele susțin că o majorare este posibilă doar din vară.

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