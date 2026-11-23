Judecătoria Balș a achitat luni, 23 noiembrie 2026, cei patru polițiști trimiși în judecată pentru modul în care au gestionat căutarea Alexandrei Măceșanu. Instanța a considerat că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Soluția instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicarea hotărârii. Pentru fiecare dintre cei patru inculpați, judecătorii au dispus achitarea pe motivul invocat anterior de apărători, anume că faptele imputate nu sunt prevăzute de legea penală.
În dosar au fost judecați Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal la momentul faptelor, Violeta Mirea, atunci șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus, Eugen Țenea, șeful Postului de Poliție Dobrun, și Vasile Marian, ajutor de șef de post la Dobrosloveni.
Acuzațiile formulate împotriva polițiștilor
Cei doi agenți de la nivel local nu ar fi înregistrat sesizarea privind dispariția adolescentei și nu ar fi îndeplinit procedurile interne. Violetei Mirea i se reproșa că nu ar fi raportat dispariția superiorilor și nu ar fi verificat activitatea subalternilor. Nicolae Mirea era acuzat că nu ar fi evaluat corespunzător situația și nu ar fi coordonat adecvat echipele de căutare.
La termenul din 1 octombrie 2026, reprezentanta Parchetului a solicitat condamnarea tuturor celor patru inculpați la închisoare cu executare. Procuroara a susținut că obligațiile de serviciu au fost încălcate și că nu ar fi fost vorba despre o simplă eroare profesională.
Și avocatul părinților Alexandrei a cerut pedepse cu închisoarea. Apărătorii inculpaților au solicitat, în schimb, achitarea, invocând, între altele, că faptele imputate nu sunt prevăzute de legea penală, lipsa vinovăției cerute de lege sau insuficiența probelor.
Traseul procesual și contextul dosarului
Cei patru polițiști au fost trimiși în judecată în august 2023. După procedura de cameră preliminară de la Judecătoria Caracal, cauza a fost strămutată la cererea Parchetului și înregistrată la Judecătoria Balș în martie 2025.
Termenul general de prescripție de opt ani pentru faptele imputate s-ar împlini în iulie 2027. Sentința pronunțată luni este una de achitare, nu de încetare a procesului ca urmare a prescripției.
Alexandra Măceșanu avea 15 ani când a dispărut, pe 24 iulie 2019. A doua zi, adolescenta a sunat de trei ori la 112, cerând ajutor din locuința în care era sechestrată. Modul în care autoritățile au gestionat căutările a declanșat revoltă publică. Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv, în mai 2023, la 30 de ani de închisoare în dosarul privind uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.