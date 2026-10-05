Bărbat accidentat în timpul unei drumeții, în Cheile Lăpușului. Salvamontiștii l-au recuperat dintr-o zonă greu accesibilă

Un bărbat s-a accidentat în timpul unei drumeții în zona Piatra Corbului – Cheile Lăpușului, din județul Maramureș, după ce a alunecat într-un sector greu accesibil.
Victima a suferit o accidentare la nivelul coloanei și nu își mai putea mișca unul dintre picioare, iar salvatorii montani au intervenit pentru stabilizarea și evacuarea sa.
Salvamontiștii au ajuns la victimă
Echipa Salvamont Maramureș a fost solicitată după ce bărbatul s-a accidentat în timpul drumeției. Salvatorii montani au ajuns la acesta într-o zonă dificil de accesat și i-au acordat primul ajutor. Victima a fost evaluată și stabilizată înainte de începerea evacuării.
Bărbatul nu își mai putea mișca piciorul
Potrivit informațiilor transmise de Salvamont, accidentarea a fost localizată la nivelul coloanei, iar bărbatul nu mai putea să își miște unul dintre membrele inferioare. Salvatorii au acționat pentru imobilizarea victimei și transportarea acesteia în condiții de siguranță din zona greu accesibilă.
Victima, predată echipajului medical
După evacuare, bărbatul a fost predat unui echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, care a preluat cazul pentru continuarea îngrijirilor medicale. Intervenția Salvamont Maramureș s-a încheiat după ce victima a fost scoasă din zona montană și predată echipajului medical.
Cheile Lăpușului, zonă cu acces dificil
Zona Cheile Lăpușului are un relief accidentat, cu sectoare în care accesul este dificil, iar diferențele de nivel sunt importante. Documentele de management ale ariei naturale protejate indică accesul dificil pe o mare parte a defileului.
Piatra Corbului este unul dintre obiectivele naturale din zona Cheilor Lăpușului, fiind inclusă între punctele de interes ale ariei protejate.