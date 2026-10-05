Bărbat accidentat în timpul unei drumeții, în Cheile Lăpușului. Salvamontiștii l-au recuperat dintr-o zonă greu accesibilă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 oct. 2026, 16:13

Un bărbat s-a accidentat în timpul unei drumeții în zona Piatra Corbului – Cheile Lăpușului, din județul Maramureș, după ce a alunecat într-un sector greu accesibil.

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