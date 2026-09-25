România propune eliminarea taxei de trecere pe Podul Giurgiu–Ruse

România face un pas important pentru fluidizarea traficului dintre cele două țări și propune eliminarea taxei de trecere pentru autoturisme pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse.
Ministerul Transporturilor intenționează să transmită Guvernului Bulgariei o propunere similară, astfel încât șoferii să nu mai plătească taxa pe niciunul dintre cele două sensuri de circulație.
Ministerul Transporturilor vrea eliminarea taxei pe Podul Giurgiu–Ruse
Inițiativa vine în contextul în care traficul dintre România și Bulgaria a crescut semnificativ după aderarea celor două state la spațiul Schengen cu frontiere terestre.
Autoritățile române consideră că eliminarea taxei ar reduce timpii de așteptare, ar simplifica traversarea podului și ar facilita circulația persoanelor și mărfurilor între cele două țări.
România cere un acord comun cu Bulgaria
Potrivit Ministerului Transpoturilor, măsura ar avea un impact maxim doar dacă va fi aplicată în mod reciproc.
De aceea, Bucureștiul propune autorităților bulgare să adopte aceeași decizie, astfel încât traversarea Podului Giurgiu–Ruse să devină gratuită pentru autoturisme pe ambele sensuri de circulație.
Cum se plătește în prezent taxa de trecere
În prezent, traversarea Podului Prieteniei implică plata unui tarif pentru anumite categorii de vehicule, iar Ministerul Transporturilor a introdus recent și sistemul electronic eTarifGiurgiuPod (eTGP) pentru plata online în cazul autoturismelor. Totodată, legislația prevede deja o zi anuală în care autoturismele pot traversa gratuit podul, pe 20 iunie – Ziua Podului.
Ce efect ar avea eliminarea taxei
Dacă propunerea va fi acceptată de partea bulgară, șoferii ar putea beneficia de:
traversare fără plata taxei pentru autoturisme;
reducerea cozilor la punctul de trecere Giurgiu–Ruse;
trafic mai fluid între România și Bulgaria;
facilitarea transportului și a turismului transfrontalier.