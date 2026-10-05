Mobilizare pentru incendiul din Domogled: 16 pompieri hunedoreni merg în Caraș-Severin să lupte cu focarele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 oct. 2026, 15:34

Alți 16 pompieri din județul Hunedoara au fost mobilizați luni, 5 octombrie, pentru a interveni la incendiul care continuă să afecteze Parcul Național Domogled–Valea Cernei, în județul Caraș-Severin.

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