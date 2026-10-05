Noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului

Nicușor Dan discută cu partidele parlamentare după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire.
Președintele Nicușor Dan îi primește luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni pe reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, într-o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 14:00 cu PSD, urmat de AUR, PNL, USR, UDMR, reprezentanții minorităților naționale, S.O.S. România, POT, grupurile parlamentare Uniți pentru România și PACE – Întâi România, iar seria întâlnirilor se încheie cu parlamentarii neafiliați.
Consultările au fost convocate după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de învestitură în Parlament. Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR a primit 182 de voturi „pentru”, sub pragul de 233 necesar pentru a fi învestit.
Un nou premier, după eșecul votului din Parlament
După respingerea Guvernului Mureșan, Nicușor Dan a cerut partidelor să folosească perioada până la noile consultări pentru a ajunge la o soluție comună. Șeful statului a insistat asupra nevoii de compromis între formațiunile parlamentare și a anunțat că, după discuțiile de luni, va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
Președintele a exclus, în declarațiile sale ulterioare, posibilitatea ca AUR să intre în viitorul Executiv. Noua rundă de negocieri este, astfel, decisivă pentru conturarea unei majorități capabile să susțină următorul cabinet în Parlament.