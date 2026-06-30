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Actualitate· 1 min citire
Carambol pe DN7. Trei mașini implicate într-un accident. Două persoane au ajuns la spital
Carambol pe DN7
Publicat30 iun. 2026, 09:10
Sursărealitatea.net
Traficul rutier este complet oprit pe sensul Orăștie–Simeria, în zona localității Turdaș din județul Hunedoara, în urma unui accident grav. Din primele informații, în coliziune au fost implicate trei vehicule—un microbuz și două autoturisme—iar autoritățile intervin la fața locului.
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