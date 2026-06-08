Atac armat la Lupeni. Patru persoane împușcate

Sursă: realitatea.net

Un bărbat a bătut sute de kilometri pentru a-și ucide fosta soție

Atac armat în plină stradă la Lupeni, în județul Hunedoara. Un bărbat a tras cu un pistol în mașina în care erau fosta soție, fetița lor de 9 ani și foștii lui socrii. Patru persoane au ajuns la spital, anunță Știrile Pro TV.

Tatăl femeii, care se afla la volan, a fost grav rănit. După incident, individul a fugit și a încercat să se ascundă într-o pădure. După câteva ore de căutări, a fost prins de polițiști și reținut.

Individul de 48 de ani a venit de la Galați în Lupeni cu gândul de a-și ucide fosta soție. A găsit-o într-o mașină, alături de fiica lor de 9 ani și fostii lui socrii.

În plină stradă, bărbatul a scos un pistol - pe care îl deținea ilegal - și a tras spre fosta soție și spre tatăl acesteia, aflat la volan. Unul dintre gloanțe s-a înfipt în portiera unei mașini care circula în paralel. Polițiștii au căutat glonțul mai multe ore, ca probă la dosar.

Cele patru persoane din mașină au ajuns la spital. Grav rănit este fostul socru al bărbatul, care a fost împușcat în zona plămânilor. Medicii l-au transferat la Petroșani, unde a fost operat.