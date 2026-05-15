Apel disperat către diaspora: român dispărut de 9 ani, căutat de familie. „Orice informație ne poate ajuta”

Familia unui cetățean român dispărut de aproape nouă ani face un nou apel public către românii din diaspora și către toate persoanele care l-ar fi putut vedea sau întâlni de-a lungul timpului.

Bărbatul dispărut se numește Mateș Vasile Ioan și este născut la data de 25 decembrie 1965. Potrivit apropiaților, acesta a dispărut fără urmă în urmă cu aproape un deceniu, iar familia nu a mai reușit să ia legătura cu el de atunci.

Fiul său a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în speranța că cineva îl poate recunoaște sau poate oferi informații despre locul în care s-ar afla.

„Tatăl meu este dispărut de ceva timp, mai exact de 9 ani. Vă rog, dacă ați văzut acest nume undeva sau îl recunoașteți, să îmi dați de știre. Mateș Vasile Ioan este numele lui. Era un tip mărunțel, dar foarte ager și isteț” , a transmis acesta.

Familia spune că orice detaliu, indiferent cât de mic ar părea, poate fi important pentru găsirea bărbatului dispărut. Rudele speră că mesajul va ajunge la cât mai mulți români plecați în străinătate, mai ales că există posibilitatea ca acesta să fi părăsit țara înainte de dispariție.

Apelul a fost distribuit intens online, iar apropiații cer sprijinul comunităților de români din Europa pentru a crește șansele ca bărbatul să fie identificat.

Persoanele care dețin informații despre Mateș Vasile Ioan sunt rugate să anunțe familia sau să contacteze cea mai apropiată secție de poliție.