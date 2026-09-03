Advertising
Sport· 1 min citire
Tenis feminin: Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea la US Open
Sorana Cîrstea la US Open / Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images via Reuters
Publicat3 sept. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
În turul al doilea, Cîrstea a trecut de franțuzoaica Diane Parry.
Citește și
- 18:13Polonia – România: câte bilete au primit fanii români și cât costă un tichet
- 15:41Ianis Hagi pleacă de la Alanyaspor? Românul ar fi ajuns la un acord cu noua echipă
- 13:49Fotbal: Farul Constanța s-a despărțit de Bogdan Țîru, transferat în liga a 3-a spaniolă
- 08:57Sorana Cîrstea joacă miercuri, în turul doi la US Open. Diane Parry, din Franţa, va fi adversara româncei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News