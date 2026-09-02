Ianis Hagi pleacă de la Alanyaspor? Românul ar fi ajuns la un acord cu noua echipă

Ianis Hagi ar putea schimba din nou echipa în această vară. Mijlocașul român este dorit de Maccabi Tel Aviv, iar informațiile apărute în Israel susțin că fotbalistul ar fi ajuns deja la un acord cu formația care evoluează în campionatul israelian.
Ianis Hagi a petrecut un singur sezon la Alanyaspor, după ce a semnat cu formația turcă în vara lui 2025. Perioada petrecută la club nu a fost una în care internaționalul român să devină titular incontestabil.
În actualul sezon, situația sa s-a complicat și mai mult: a ratat prima etapă din cauza unei accidentări, nu a fost utilizat în meciul din etapa a doua, iar în etapa a treia a intrat pe teren pentru ultimele 15 minute.
Maccabi Tel Aviv a reluat negocierile
Maccabi Tel Aviv nu este la prima tentativă de a-l transfera pe Ianis Hagi. Clubul israelian a fost interesat de fotbalist și în vara anului 2025, când acesta își încheiase contractul cu Rangers.
De această dată, mutarea ar putea fi mult mai aproape de realizare. Impresarul Yarin Hay Itzhak, care are legături cu gruparea israeliană, a transmis că Hagi ar fi pregătit să semneze cu Maccabi ca jucător liber.
Informația indică faptul că despărțirea de Alanyaspor ar putea preceda imediat transferul în Israel.
Doar 31 de meciuri în primul sezon
La Alanyaspor, Ianis Hagi a evoluat în 31 de partide, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere două pase decisive.
Randamentul său a fost însă afectat de statutul fluctuant în echipă, iar începutul actualei stagiuni arată că internaționalul român nu se află printre titularii de bază ai formației pregătite de Joao Pereira.
O nouă aventură pentru internaționalul român
Dacă transferul la Maccabi Tel Aviv se va concretiza, Ianis Hagi ar urma să evolueze în al șaselea campionat străin din carieră.
Fotbalistul român a mai jucat în Italia, Belgia, Scoția, Spania și Turcia, iar o eventuală mutare în Israel ar reprezenta un nou capitol în cariera sa internațională.
În prezent, cota de piață a lui Hagi este estimată la 1,8 milioane de euro, după ce în 2022 ajunsese la 7 milioane de euro.
Ianis Hagi caută un nou început
Transferul la Maccabi Tel Aviv i-ar putea oferi lui Ianis Hagi șansa de a-și relansa cariera într-un moment în care statutul său la Alanyaspor devenise incert.
Deocamdată, mutarea este prezentată ca fiind foarte aproape de realizare, însă oficializarea transferului și condițiile exacte ale despărțirii de Alanyaspor rămân pașii care trebuie finalizați.