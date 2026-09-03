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Economie· 1 min citire
Motorina depășește iar pragul de 10 lei
Motorina s-a scumpit din nou
Șoferii resimt noi scumpiri în stațiile de alimentare din întreaga țară, deși Guvernul a decis majorarea reducerii aplicate accizei la carburanți.
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