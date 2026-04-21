FCSB rămâne fără antrenor: Mirel Rădoi a acceptat oferta celor de la Gaziantep

Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la FCSB, după ce a acceptat o ofertă din partea clubului Gaziantep FK.

Tehnicianul fusese adus la echipa bucureșteană pentru o perioadă limitată, până la finalul sezonului, cu obiectivul de a ajuta formația în play-out. Între timp, însă, oportunitatea apărută în campionatul Turciei l-a determinat să facă pasul către un nou proiect.

La Gaziantep, Rădoi va lucra cu mai mulți jucători români, printre care Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Despărțirea a fost confirmată de patronul FCSB, Gigi Becali, care a precizat că antrenorul l-a informat personal în legătură cu decizia sa. Potrivit acestuia, mutarea nu are legătură cu situația unor jucători sau cu deciziile interne ale clubului.

Rădoi ar fi explicat că alegerea de a merge în Turcia ține de planurile sale de carieră, dorind să se afirme într-un campionat extern și să își construiască un parcurs care să îi permită, pe viitor, accesul la echipe cu obiective mai ambițioase.