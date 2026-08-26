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Ziua Internațională a Câinelui. O zi dedicată patrupezilor din orice rasă și care încurajează adopția
Ziua Internațională a Câinelui
Publicat26 aug. 2026, 10:14
Sursărealitatea.net
Ziua de 26 august e celebrată anual drept Ziua Internațională a Câinelui.
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