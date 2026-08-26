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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre greșelile părinților

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat26 aug. 2026, 11:23
Actualizat26 aug. 2026, 11:32

Ștefana și Cristian Samfira vorbesc, în premieră la Realitatea PLUS, despre greșelile pe care le fac părinții în creșterea copiilor și despre echilibrul dintre libertate și impunerea propriilor dorințe.

Ștefana și Cristian Samfira, în premieră la Realitatea Plus: „Cred că prea multă libertate nu e bună și, în același timp, nici proiectarea propriilor dorințe asupra copilului iar nu e bună.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 28 august, de la ora 15:00.

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