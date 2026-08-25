Povestea cutremurătoare a cinci frați din Videle, loviți și de tăierea burselor sociale. ”Îmi doresc o casă ca să stau cu frații mei”

Eliminarea burselor sociale în timpul vacanțelor stârnește revolta părinților și a organizațiilor care atrag atenția asupra impactului asupra copiilor din familii vulnerabile. O petiție a fost lansată împotriva proiectului de lege, în condițiile în care, pentru mii de elevi, bursa socială nu reprezintă un simplu ajutor financiar, ci banii din care își pot asigura hrana și cele necesare traiului. În Teleorman, o familie cu mai mulți copii, cu vârste cuprinse între un an și 12 ani, depinde de fiecare sprijin, iar bursa socială înseamnă mai mult decât un ajutor financiar: este o gură de aer.Aflați povestea impresionantă a acestei familii, într-un material marca Realitatea PLUS.
”Îmi doresc o casă ca să stau cu frații mei”
Viața nu a fost atât de darnică cu toată lumea, iar pentru unii copii fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire, bursa socială reprezentând o adevărată gură de aer. Din această categorie fac parte și cinci frați din orașul Videle, județul Teleorman.
Cel mai mare dintre frați are doar 12 ani și, în loc să își trăiască copilăria, are grijă de surorile lui. Dintre cei cinci copii, doar doi beneficiază de bursă socială, ceea ce înseamnă 600 de lei pe lună, o sumă importantă pentru familie având în vedere faptul că tatăl lucrează cu ziua în București și câștigă 200 de lei.
Băiatul de 12 ani: ”Eu îmi doresc o casă ca să stau cu frații mei, părinții...”
Sora mai mică: ”O frumoasă casă, să am camera mea cu surorile mele.”
Băiatul de 12 ani: ”N-avem bani, câteodată n-avem cum să plătim chiria...”
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Pe mama o ajuți?”
Băiatul de 12 ani: ”Da, o ajutăm. O ajut la copii, mai o ajut la treabă...”
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Când te joci?”
Băiatul de 12 ani: ”Păi mai mai ies zic afară cu prietenii, mai pun un fotbal...”
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Des sau rar?”
Băiatul de 12 ani: ”Mai rar așa...”
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Mai rar? De ce mai rar?”
Băiatul de 12 ani: ”Păi pentru că câteodată nu pot să ies pentru că trebuie să o ajut pe mama.”
Sora mijlocie: ”Câteodată simt că vreau să facă curățenie.
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Faceți amândouă curățenie?”
Sora mijlocie: ”Da.”
Băiatul de 12 ani: ”Dacă puteți să ne ajutați și pe noi cu o casă, că e cam greu...”
Sora mai mică: ”Doresc să avem bani, că noi câteodată nu avem așa de mulți bani... Vreau să avem gata niște jucării, niște haine, niște de ălea și de ălea normale...”
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Lucruri normale, adică îți dorești lucruri normale.”
Fetița: ”Da.”
”O mamă trebuie să fie luptătoare”
Pentru acești copii, lucrurile normale snt doar niște vise, însă Roxana, mama lor, încearcă din răsputeri să facă tot posibilul ca micuții să nu simtă greul și lipsurile de zi cu zi.
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Tu hainele pe care le primești...”
Mama celor mici: ”Uite! Eu nu le arunc, le spăl, le împachetez, le aranjez. Cum? Dacă le aruncam, nu le mai ceream. Eu le cer pentru copilașii mei, că știți cum e, o mamă ce n-ar face pentru copiii ei? Eu pe primul loc pun copilașii mei. Să fie îmbrăcați, să fie curați, să meargă la școală. Dacă eu n-am avut posibilitatea să merg la școală, să ajung nu știu ce în viață, măcar copiii mei să ajungă.”
Cristiana Chițu, reporter realitatea PLUS: ”Cât de greu îți este?”
Mama celor mici: ”E greu, n-am ce să fac, dar o mamă trebuie să fie luptătoare. Ne descurcăm cum putem. El lucrează... El lucrează pe șantier, da. Lucrează, pleacă dimineața la 4, la 5, vine seara.”
Cele șapte suflete își duc traiul cu chirie într-un cămin insalubru. De aceea, încearcă din răsputeri să găsească o soluție pentru a-și cumpăra propria casă. Au găsit o locuință la prețul de 30.000 de lei, însă strângerea acestei sume este peste puterile lor.
”Stai cu chirie, orice s-ar întâmpla, ești pe drumuri. N-avem baie, avem decât astea două cămăruțe și un WC. Copiii îi spăl la albie, la lighean. Mă duc la mănăstire, mă rog și am credință în Dumnezeu și nu-mi pierd credința niciodată, că Dumnezeu oriunde vei merge e cu tine. Că Dumnezeu a zis: «Fiule, nu te teme că sunt cu tine oriunde vei merge» și așa că eu de asta sper și am credință așa în Dumnezeu”, a mai spus Roxana.
Bursa socială este, pentru această familie, o adevărată gură de aer. Cu banii primiți, pot asigura hrana copiilor și lucrurile necesare pentru școală.
”Decât o bursă socială iau copiii. Bursa asta ar fi bună, ar fi un păcat de la Dumnezeu să se oprească. Că sunt oameni necăjiți cum sunt eu sau sunt mai multe familii care chiar au nevoie. Din contră, în loc să se mărească sau să mai ajute oameni, o oprește”, a transmis femeia.
”Dumnezeu lucrează prin oameni”
După ce viața a fost atât de dură cu ei, cei mici se confruntă acum și cu răutățile și greutățile de la școală.
”Îi mai zice la școală la băiatul ăsta: «A, stai acolo, mă, cu chirie, a, dar n-aveți casa voastră?» Râde de cel mai mărișor și-i zice: «A, stai acolo la cămin», că aici i se spune cămin, «Stai acolo la cămin» și a venit acasă și mi-a spus: «Mamă, uite, copiii râd de mine că n-avem casa noastră, că stăm la cămin». Și i-am zis: «Lasă, mamă, cu ajutorul lui Dumnezeu și poate se găsește oameni buni sau... Dumnezeu lucrează prin oameni»”, a conchis mama celor mici.