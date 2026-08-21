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Turiștii nu mai pot intra la Castelul Peleș. Biletele se epuizează rapid

Castelul Peleș

Castelul Peleș

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 21 aug. 2026, 16:39

Sute de turiști sosiți la Sinaia se lovesc zilnic de imposibilitatea de a cumpăra bilete la fața locului pentru Castelul Peleș.

Numărul maxim de vizitatori a fost limitat la 2.000 pe zi, o reducere drastică față de peste 5.000 în anii anteriori. Măsura a fost luată din motive de conservare, pentru a proteja plafoanele din lemn sculptat și picturile interioare de degradarea cauzată de afluența excesivă.

Biletele pentru ziua în curs se epuizează rapid, adesea încă din primele ore ale amiezii, iar aparatele automate afișează mesajul „Toate intervalele orare sunt epuizate”. Cozile din curte sunt formate din persoane care au rezervări online și așteaptă slotul orar. Tonomatele nu permit cumpărarea pentru zile ulterioare.

O investigație libertatea.ro a dezvăluit o rețea de angajați și ghizi care manipulau vânzarea biletelor. Au fost deschise două dosare penale, unul la IPJ Prahova și altul la DNA, pentru infracțiuni economice și corupție. În urma verificărilor, casieriile clasice au fost eliminate, fiind introduse doar tonomate și rezervări online. Deși numărul vizitatorilor a scăzut, încasările muzeului au crescut spectaculos, de la 17,5 milioane de lei în 2024 la peste 30,4 milioane în 2025. Turiștii sunt sfătuiți să rezerve din timp pe bilete.peles.ro.

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