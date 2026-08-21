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Turiștii nu mai pot intra la Castelul Peleș. Biletele se epuizează rapid
Castelul Peleș
Sute de turiști sosiți la Sinaia se lovesc zilnic de imposibilitatea de a cumpăra bilete la fața locului pentru Castelul Peleș.
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