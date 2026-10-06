Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la Deva. Când are loc evenimentul organizat de AJOFM Hunedoara

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți are loc pe 9 octombrie 2026, la Deva. Vezi ora, locul și detaliile evenimentului organizat de AJOFM Hunedoara.
Absolvenții aflați în căutarea unui loc de muncă au o nouă oportunitate de a intra în contact direct cu angajatorii. AJOFM Hunedoara organizează, vineri, 9 octombrie 2026, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la Deva. Evenimentul începe la ora 10:00 și se desfășoară la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 2026, eveniment destinat sprijinirii tinerilor care își caută un loc de muncă și facilitării întâlnirii dintre candidați și angajatori.
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți are loc la Deva
Evenimentul este programat pentru vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 10:00, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.
Bursa reprezintă o oportunitate pentru absolvenți să discute direct cu reprezentanții companiilor participante, să afle ce posturi sunt disponibile și să identifice oportunități de angajare potrivite pregătirii lor.
AJOFM Hunedoara facilitează întâlnirea dintre absolvenți și angajatori
Prin organizarea acestui eveniment, AJOFM Hunedoara urmărește să faciliteze accesul tinerilor la piața muncii și să creeze un cadru în care aceștia să poată intra direct în contact cu angajatorii.
Pentru absolvenții care sunt în căutarea primului loc de muncă, participarea la bursă poate reprezenta o ocazie importantă de a afla informații despre posturile disponibile și despre cerințele angajatorilor.
Evenimentul este inclus în calendarul oficial al AJOFM Hunedoara pentru anul 2026.
Unde și când are loc Bursa locurilor de muncă din Deva
Data: 9 octombrie 2026
Ora: 10:00
Locul: Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Deva
Organizator: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
Tinerii interesați de oportunitățile de angajare sunt încurajați să participe la eveniment și să discute direct cu reprezentanții angajatorilor.
De ce este importantă Bursa locurilor de muncă
Pentru absolvenți, un astfel de eveniment oferă posibilitatea de a afla rapid ce oportunități există pe piața muncii și de a interacționa direct cu potențialii angajatori.
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți de la Deva este, astfel, o oportunitate pentru tinerii din județul Hunedoara care își caută un loc de muncă și vor să facă primii pași în carieră.