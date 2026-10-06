Vreme de vară în Banat și Crișana: temperaturile urcă până la 29 de grade. Când vine răcirea

Publicat 6 oct. 2026, 08:24 Actualizat 6 oct. 2026, 08:25 Sursă realitatea.net

Vreme de vară în Banat și Crișana, cu temperaturi de până la 29 de grade. Cât durează episodul cald și când începe răcirea în vestul României.

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