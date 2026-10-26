Sărbătoarea zilei, 26 octombrie: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Cruce roșie în calendar

Publicat 26 oct. 2026, 07:42 Sursă realitatea.net

Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc luni, 26 octombrie, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai creștinătății. Ocrotitor al Bucureștiului și simbol al curajului în credință, Sfântul Dimitrie este cinstit anual de milioane de credincioși, care participă la slujbe și se roagă pentru sănătate, pace și ajutor în momentele dificile.

Distribuie articolul