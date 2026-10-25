Expoziție de păsări și animale de companie la Orăștie, duminică în Piața Mare

Publicat 25 oct. 2026, 08:30 Sursă Servus Press

Crescătorii și iubitorii de animale sunt invitați duminică, 25 octombrie 2026, la o expoziție organizată în Piața Mare din Orăștie, unde vor fi prezentate păsări de rasă și animale de companie.

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