Expoziție de păsări și animale de companie la Orăștie, duminică în Piața Mare

Crescătorii și iubitorii de animale sunt invitați duminică, 25 octombrie 2026, la o expoziție organizată în Piața Mare din Orăștie, unde vor fi prezentate păsări de rasă și animale de companie.
Evenimentul va avea loc pe strada Grădiștei, începând cu ora 06:00, potrivit reprezentanților Primăriei Municipiului Orăștie.
Vizitatorii vor putea admira exemplare de porumbei, găini de rasă, alte păsări și diverse animale de companie. Participanții au oportunitatea de a interacționa direct cu crescătorii pentru a discuta despre metodele de îngrijire și creștere.
Organizatorii precizează că expoziția se adresează tuturor categoriilor de vârstă, având ca scop promovarea pasiunii pentru animale și schimbul de experiență între pasionații din domeniu.
Evenimentul se adresează tuturor categoriilor de vârstă și își propune să promoveze pasiunea pentru animale, creșterea responsabilă a acestora și schimbul de experiență între crescători.
Data: 25.10.2026
Ora: 06.00
Locația: Piața Mare - strada Grădiștei