Florin Manole: Pensiile vor fi indexate legal, iar ajutoarele de iarnă se plătesc luna viitoare

Florin Manole a declarat că pensiile vor fi indexate conform legii la 1 ianuarie 2027, iar luna viitoare se vor plăti ajutoare pentru 2,8 milioane de beneficiari. Subiectul eliminării contribuției de sănătate rămâne neabordat în Guvern.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că indexarea pensiilor va urma formula legală, care prevede creșterea cu rata inflației (11,3%) plus jumătate din creșterea procentuală a salariului mediu brut. Deși nu a specificat procentul final pentru 2027, oficialul a confirmat aplicarea regulilor existente.
În noiembrie 2026, aproximativ 2.800.000 de pensionari vor primi ajutoare similare celor acordate la Paște. Cuantumul variază în funcție de nivelul pensiei: 500 de lei pentru pensiile de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cele între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensiile cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.
Statutul contribuției de sănătate
Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei plătesc în prezent contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Potrivit datelor furnizate, statul încasează lunar circa 100 de milioane de euro din această sursă.
Deși există speculații privind eliminarea CASS la pensie la 31 ianuarie 2027, ministrul a evitat să confirme o astfel de decizie. Singura excepție legală actuală privește pensionarii rezidenți în afara țării care plătesc deja contribuția de sănătate în străinătate.
Florin Manole a subliniat că niciun pensionar nu a obținut, prin hotărâre judecătorească definitivă, eliminarea CASS la pensie.