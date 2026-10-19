Record mondial în oftalmologie? Un medic din Deva vrea să realizeze peste 100 de operații într-o zi

Un medic din Deva vrea să stabilească un record mondial, cu peste 100 de operații de înlocuire a cristalinului într-o zi. Zece intervenții vor fi gratuite.
Un proiect medical de amploare este pregătit la Deva, unde medicul chirurg oftalmolog Daniel Angelescu își propune să realizeze peste 100 de intervenții chirurgicale pentru înlocuirea cristalinului într-o singură zi. Demersul ar putea reprezenta un record mondial pentru numărul de astfel de operații efectuate de un singur chirurg în decursul a 24 de ore.
Intervențiile sunt programate pentru miercuri, 21 octombrie, la clinica Opticline din Deva. Potrivit organizatorilor, zece dintre pacienți vor beneficia gratuit de operații, fiind persoane care provin din categorii vulnerabile.
Peste 100 de operații oftalmologice, planificate la Deva
Medicul Daniel Angelescu își propune să depășească pragul de 100 de intervenții de înlocuire a cristalinului într-o singură zi. Obiectivul este stabilirea unui nou record mondial pentru numărul de operații de acest tip realizate de un singur chirurg într-un interval atât de scurt.
Inițiativa va avea loc la clinica Opticline din municipiul Deva, unitate medicală care oferă servicii de diagnostic și tratament în domeniul oftalmologiei, inclusiv intervenții pentru cataractă și înlocuirea cristalinului.
Potrivit informațiilor transmise de organizatori, zece dintre operațiile programate vor fi efectuate fără costuri pentru pacienți din categorii vulnerabile. Beneficiarii au vârste cuprinse între 19 și 90 de ani.
Zece pacienți vor fi operați gratuit
Pe lângă obiectivul de a stabili un record mondial, proiectul urmărește să ofere acces la tratament unor persoane care se confruntă cu dificultăți financiare sau sociale.
Cele zece intervenții gratuite sunt destinate pacienților vulnerabili, iar participarea acestora face parte din inițiativa medicală organizată la Deva.
Înlocuirea cristalinului este o procedură utilizată în special în tratamentul cataractei, afecțiune care poate afecta progresiv vederea și calitatea vieții. Indicația chirurgicală și tipul intervenției sunt stabilite de medic în funcție de situația fiecărui pacient.
Detalii despre recordul mondial, prezentate la Primăria Deva
Organizatorii vor prezenta informații suplimentare despre proiect joi, 22 octombrie, de la ora 14:00, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Primăria Municipiului Deva.
La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai administrației locale, ai Direcției de Sănătate Publică, ai World Record Academy, precum și pacienți care urmează să beneficieze de intervențiile gratuite.
Demersul medicului Daniel Angelescu atrage atenția asupra posibilității realizării unui număr mare de intervenții oftalmologice într-un interval scurt. Confirmarea unui eventual record mondial va depinde însă de îndeplinirea criteriilor de omologare aplicabile.