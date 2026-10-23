Doi șoferi fără permis de conducere au fost prinși pe DN 7 în Hunedoara

Publicat 23 oct. 2026, 15:38 Sursă Servus Press

Doi bărbați au fost prinși la volan pe DN 7, în județul Hunedoara, în condițiile în care unul avea dreptul de a conduce suspendat, iar celălalt nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule.

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