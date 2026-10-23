Doi șoferi fără permis de conducere au fost prinși pe DN 7 în Hunedoara

Doi bărbați au fost prinși la volan pe DN 7, în județul Hunedoara, în condițiile în care unul avea dreptul de a conduce suspendat, iar celălalt nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule.
Un tânăr de 21 de ani, din Geoagiu, a fost oprit pentru control pe DN 7, în zona Orăștiei, în dimineața zilei de 22 octombrie, la ora 08:40. Verificările efectuate de polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat.
În aceeași zi, în jurul orei 14:40, un bărbat de 57 de ani, din Sighișoara (județul Mureș), a fost identificat la intersecția DN 7 cu localitatea Sântandrei. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Simeria au constatat că acesta nu figurează ca deținător al unui permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Pentru ambele situații, agenții au deschis dosare penale pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.
Statistici rutiere în județul Hunedoara
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în perioada ianuarie-septembrie 2026, polițiștii au organizat 1.290 de acțiuni pentru reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor.
În primele nouă luni ale anului, agenții au aplicat 45.275 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de circulație. Totodată, au reținut 2.248 de permise de conducere și au retras 2.105 certificate de înmatriculare.
În aceeași perioadă, polițiștii au constatat 965 de infracțiuni rutiere și au deschis dosare penale pentru acestea.