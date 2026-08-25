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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu Ștefana și Cristian Samfira: „Am crescut împreună și am tras în aceeași direcție”

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 25 aug. 2026, 11:27

Ștefana și Cristian Samfira vorbesc, în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre cum erau înainte să se cunoască, dar și despre felul în care relația lor i-a transformat. Cei doi mărturisesc că libertatea pe care și-au oferit-o reciproc și faptul că au mers în aceeași direcție au avut un rol esențial în evoluția lor.

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS / Ștefana și Cristian Samfira, în premieră la Realitatea Plus: „ Aș putea spune că am crescut împreună și cred că cel mai important e că am tras la aceeași căruță, în aceeași direcție. Libertatea pe care ne-am dat-o unul altuia a fost extrem de importantă.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 28 august, de la ora 15:00.

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