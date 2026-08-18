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Politica· 2 min citire
Rusia amenință Marea Britanie după atacurile Ucrainei cu drone britanice: „Va plăti un preț mai mare”
Marea Britanie
Publicat18 aug. 2026, 12:58
SursăRealitatea.net
Rusia a lansat amenințări directe la adresa Marii Britanii după apariția informațiilor că Ucraina ar fi folosit drone britanice în atacuri desfășurate pe teritoriul rus. Moscova acuză Londra că alimentează în mod deliberat escaladarea războiului. Aparatele ar fi fost folosite împotriva unor obiective militare și industriale, printre care rafinării și depozite. Ambasada Rusiei la Londra avertizează că sprijinul oferit Kievului va avea consecințe pentru britanici.
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