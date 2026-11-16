Misiune dificilă în Munții Parâng. Doi turiști spanioli, rătăciți din cauza ninsorii, salvați după 15 ore de intervenție

O amplă operațiune de salvare a avut loc în Masivul Parâng, după ce doi turiști spanioli au rămas blocați pe munte din cauza ninsorii abundente. Jandarmii montani și salvamontiștii au intervenit timp de aproximativ 15 ore, în condiții meteo dificile, pentru a-i aduce în siguranță. Cei doi au fost găsiți în stare bună și au fost transportați la spital pentru un control medical.
Misiune contracronometru în Munții Parâng
Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, apelul de urgență a fost primit în data de 15 noiembrie, în jurul orei 12:50. Imediat după sesizare, echipele de intervenție s-au mobilizat și au pornit în căutarea celor doi turiști rămași blocați în zona montană a Masivului Parâng.
Operațiunea, care s-a finalizat în dimineața zilei de 16 noiembrie, în jurul orei 04:00, s-a desfășurat pe fondul ninsorilor și al condițiilor meteorologice nefavorabile, ce au îngreunat considerabil deplasarea echipelor de salvare.
La momentul în care au fost găsiți, cei doi cetățeni spanioli se aflau într-o stare bună de sănătate. Aceștia au fost recuperați de salvatori și transportați ulterior la spital pentru un control medical de specialitate.
Recomandările jandarmilor montani pentru turiști
În urma acestui incident, Jandarmeria Hunedoara le recomandă celor care aleg să meargă pe munte să verifice în prealabil starea traseelor și prognoza meteo.
De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să folosească echipament corespunzător sezonului rece și să își adapteze traseele în funcție de experiența montană și de pregătirea fizică.
În cazul apariției unor situații dificile sau periculoase pe munte, salvatorii recomandă apelarea numărului unic de urgență 112.