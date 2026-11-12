ITM Hunedoara a aplicat amenzi de 8.500 de lei în comerț după controalele din noiembrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara a aplicat amenzi în valoare totală de 8.500 de lei după controale efectuate între 3 și 7 noiembrie 2026 la firme din comerțul cu amănuntul.
În cadrul unei campanii naționale de control, inspectorii au verificat respectarea legislației muncii și a condițiilor de securitate și sănătate la locul de muncă. Verificările au vizat firmele care comercializează produse alimentare și nealimentare de uz curent.
În urma celor 33 de controale efectuate, autoritățile au identificat 75 de deficiențe. Dintre acestea, 47 se referă la domeniul relațiilor de muncă, iar 28 la cel al securității și sănătății în muncă.
Amendamente pentru nereguli în relațiile de muncă
Pentru încălcările constatate, ITM Hunedoara a aplicat 45 de sancțiuni contravenționale, dintre care trei amenzi. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au emis două amenzi cu valoare totală de 4.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă.
Neregulile descoperite includ lipsa pontajelor, evidența incompletă a orelor suplimentare și a muncii în weekend, neacordarea repausului săptămânal și a sporurilor pentru activitatea din zilele de sâmbătă și duminică.
Au fost semnalate și dosare personale incomplete, lipsa regulamentului intern, neînregistrarea modificărilor contractelor individuale de muncă, lipsa programării concediilor de odihnă, precum și cazuri în care angajatorii nu au acordat salariile sau nu au eliberat documentele solicitate de angajați.
Amendamente pentru securitatea și sănătatea în muncă
În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii au aplicat o amendă de 4.000 de lei pentru neacordarea echipamentelor individuale de protecție.
Acestea s-au adăugat la alte deficiențe, cum ar fi lipsa instruirii angajaților în domeniul SSM, neefectuarea controalelor medicale specifice, absența măsurilor pentru acordarea primului ajutor și lipsa semnalizării de securitate.
Inspectorii au identificat, de asemenea, planuri de prevenire și protecție care nu fuseseră actualizate în raport cu riscurile și condițiile reale de muncă. ITM Hunedoara a dispus măsuri cu termene obligatorii pentru remedierea tuturor deficiențelor constatate.