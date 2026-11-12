ITM Hunedoara a aplicat amenzi de 8.500 de lei în comerț după controalele din noiembrie

Publicat 12 nov. 2026, 12:47 Sursă realitatea.net

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara a aplicat amenzi în valoare totală de 8.500 de lei după controale efectuate între 3 și 7 noiembrie 2026 la firme din comerțul cu amănuntul.

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